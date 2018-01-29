Михаил Финберг поздравил мозырских нефтепереработчиков

К многочисленным поздравлениям в адрес мозырских нефтепереработчиков присоединились люди творческие. В субботу Государственный оркестр Беларуси под управлением Михаила Финберга дал сразу два полуторачасовых концерта.

Неожиданное сочетание разных музыкальных стилей услышали работники нефтеперерабатывающего завода на праздничном концерте Государственного оркестра Беларуси. Его руководитель Михаил Финберг – уникальная фигура национальной сцены. Такие гости – визитная карточка заводских праздников. Каждый год выступления этого оркестра сопровождаются неизменным аншлагом. Сотни зрителей в зал Дворца культуры собираются, чтобы услышать самые любимые композиции. Но значительная часть программы концертов маэстро Финберга остается для мозырян сюрпризом. Радуют новые имена и новые песни. 43-ю годовщину МНПЗ украсили стильным джазом. Популярность таких концертов подчеркивает количество зрителей. Чтобы порадовать всех желающих, в этом году организовали сразу две музыкальные встречи. Каждое полуторачасовое мероприятие пролетело буквально «на одном дыхании». Музыкантам – цветы и громкие аплодисменты. Заводчанам – заряд прекрасного настроения для дальнейших трудовых подвигов.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.