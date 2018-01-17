Мечту мозырской школьницы исполнил Национальный олимпийский комитет. 15летняя Ольга Акунец попала в число участников республиканской благотворительной акции «Наши дети».
15-летняя Оля Акунец скромно и, в то же время, с гордостью показывает младшей сестре подарки от Национального олимпийского комитета. Большие успехи в спорте у нее еще впереди. А вот мечту – побывать в Олимпийском музее, — она уже исполнила. Благодаря республиканской благотворительной акции «Наши дети».
Акция «Наши дети» поддерживает ребят из многодетных семей. Семья Акунец воспитывает пятерых девчонок и одного мальчика.
Оля занимается лыжными гонками, защищает на соревнованиях спортивную честь школы. Внимательно следит за соревнованиями по биатлону и успехами белорусских олимпийцев.
Подаренный комплект экипировки лыжников-профессоналов Оля намерена надевать на соревнования. Говорит, он позволит чувствовать себя увереннее и даст дополнительную мотивацию. А еще уверяет, каждая мечта может сбыться. Стоит только очень сильно захотеть.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.
Мечту мозырской школьницы исполнил Национальный олимпийский комитет
Мечту мозырской школьницы исполнил Национальный олимпийский комитет. 15летняя Ольга Акунец попала в число участников республиканской благотворительной акции «Наши дети».