Мечту мозырской школьницы исполнил Национальный олимпийский комитет. 15летняя Ольга Акунец попала в число участников республиканской благотворительной акции «Наши дети».

15-летняя Оля Акунец скромно и, в то же время, с гордостью показывает младшей сестре подарки от Национального олимпийского комитета. Большие успехи в спорте у нее еще впереди. А вот мечту – побывать в Олимпийском музее, — она уже исполнила. Благодаря республиканской благотворительной акции «Наши дети».

Акция «Наши дети» поддерживает ребят из многодетных семей. Семья Акунец воспитывает пятерых девчонок и одного мальчика.

Оля занимается лыжными гонками, защищает на соревнованиях спортивную честь школы. Внимательно следит за соревнованиями по биатлону и успехами белорусских олимпийцев.

Подаренный комплект экипировки лыжников-профессоналов Оля намерена надевать на соревнования. Говорит, он позволит чувствовать себя увереннее и даст дополнительную мотивацию. А еще уверяет, каждая мечта может сбыться. Стоит только очень сильно захотеть.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.