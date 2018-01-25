Куда и как сдать старую бытовую технику?

Отслужившую свое бытовую технику нельзя выбрасывать. Но можно заработать. Предприятие «Гомельское ВТИ» проводит в Мозыре акцию по сбору и вывозу электронного и бытового оборудования. За процессом сегодня наблюдала наша съемочная группа.

Спасти экологию и даже заработать. В Мозыре до 31 марта проводится акция по сбору и вывозу бытовой техники. Сдать за деньги можно приборы, которые включаются в розетку либо автономные. Холодильники и телевизоры, газовые плиты и микроволновые печи, утюги и пылесосы.

По правилам, многую крупногабаритную технику нельзя просто взять и вынести к мусорному контейнеру. В деталях того же телевизора содержатся тяжелые металлы, а пластик при горении выделяет ядовитые вещества. Нарушение закона в этом случае грозит немалым штрафом. Грамотно утилизированную технику позже собирают и перерабатывают на специализированных предприятиях.

Пункт приема находится по адресу: Якуба Колоса, 21. Здесь холодильники, телевизоры, стиральные машины и многое другое примут по цене 25 копеек за один килограмм. При заказе «домашнего» такси отслужившую свое или ненужную в хозяйстве технику заберут по цене 20 копеек за килограмм.

Много заработать на старой технике вряд ли получится. Но можно убить сразу двух зайцев: освободить жизненное пространство от хлама и внести вклад в спасение экологии планеты. Еще раз напомним: акция по сбору-вывозу техники продлится до 31 марта включительно. Бесплатный звонок диспетчеру – на короткий номер 7383.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Юрий Горобец