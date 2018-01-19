Крещение-2018. Крестный ход, освящение воды, молитва

Сегодня, 19 января, православные верующие вспоминают крещение Христа в реке Иордан. Главные действия одного из двенадцати важнейших церковных праздников – запастись святой водой, стать участником Крестного хода. И окунуться в ледяную прорубь.

Дословно в переводе с греческого слово «крещу» означает «погружаюсь в воду». Именно с водой связаны практически все церковные обряды праздника Крещение, который православные верующие отмечают 19 января. Накануне вечером в Свято-Михайловском кафедральном соборе совершили праздничную литургию. В храмах всего района прошел чин великого освящения воды. За ней — традиционные очереди. Такая вода обладает целебными свойствами, очищает тело и душу.

А это – кадры еще одного благодатного события. В Крестном ходе от собора к городскому парку приняли участие сотни мозырян. После праздничного богослужения верующие и священнослужители спустились к спасательной станции, где на льду уже были выпилены две купели. Одна – в форме креста.

Многие приезжают к иордани именно накануне Крещения – вечером 18 января. В длинной очереди окунуться и испытать себя, свою силу воли и крепость духа стоят десятки, если не сотни людей. Мужчины и женщины, молодые и пожилые. Есть те, для кого это первое купание. А есть – ветераны. Наталья в этом году окуналась одной из первых. Отметила мини-юбилей – пятое по счету погружение. Как положено – трижды – получается не у всех. Виктор нырял первый раз, и сил у молодого человека хватило на одно погружение. А вот впечатлений осталось на долгие месяцы вперед. Вот девушка тоже ныряет в прорубь первый раз. У нее легкий шок. Но, скорее, эмоциональный. На случай внештатных ситуаций на спасательной станции дежурят медики и милиция. Окунаться желающим помогают сотрудники ОСВОДа. В целом, каждое погружение проходит спокойно, вечернюю атмосферу разряжают только одобрительные возгласы любопытной толпы и крики самих купающихся. Кто-то верит, такое погружение быстро и эффективно избавляет от грехов, накопившихся за год. Священнослужители в таких случаях напоминают, перед купанием следует получить благословение батюшки. Те, кто верят не в воду, а в Бога на Крещение, в первую очередь, идут в церковь. Для большинства же прорубь – очередное испытание силы воли. И каждый, кто через него прошел, уже победитель.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.