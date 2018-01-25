Конкурс «Песня для народа» территориального центра социального обслуживания населения. Льготы для пожилых мозырян не предусмотрены

Выход на пенсию – это новые возможности, время, которое можно всецело посвятить себе и собственному саморазвитию. Яркий пример тому – районный конкурс «Песня для народа», который прошел на базе развлекательного центра «Спутник».

Людмила Григорьевна 40 лет проработала в школе, уже 10 лет как на заслуженном отдыхе. И именно на заслуженном отдыхе учитель математики запела. Да запела так, что стала участницей районного конкурса для граждан, так сказать, золотого возраста «Песня для народа». Конкурс «Песня для народа» дебютный. На участие было подано 16 заявок. Александр Васильевич впервые выступил в качестве солиста, поэтому очень волновался. Выход на заслуженный отдых – это время, которое всецело можно посвятить собственному саморазвитию. Так считают в территориальном центре социального обслуживания населения, поэтому и всячески стимулируют тех, кто их посещает. Оригинальность исполнения, вокальные данные, уровень сценической культуры и артистизм. В этом конкурсе льготы для пожилых мозырян не предусмотрены. Выступления оценивает компетентное жюри. Галина Михайловна – опытная певица, песня идет с ней по жизни с самого детства, а конкурсы для нее – дело привычное. Три конкурсанта, которые вышли финал, получили сертификаты на участие в региональном конкурсе «Голос Мозыря 2018».

Виктория Синицкая, Олег Фицнер.