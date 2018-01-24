Кому летом до речки пару метров, у того зимой в огороде каток. Уже подтапливает дачи за новым мостом

В конце прошлой недели Припять за двое суток поднялась на 83 сантиметра. Подъем воды ощутимый. Но это не паводок. Специалисты зимний подъем воды называют зажором, вы не ослышались, именно зажором, а не затором. Затор – явление в большинстве весеннее, лет тает и происходит скопление льдин в русле реки во время ледохода. А вот зажор происходит тогда, когда из-за низких температур появляется лед, шуга, они стесняют живое движение водного потока, снижают пропускную способность русла. Получается так называемый подпор, подъем уровня воды. Река традиционно стала в районе Барбарова. Вода скопилась выше по течению и, как следствие, наиболее уязвимые участки оказались в зоне подтопления. С нового моста лубнянские дачи как на ладони. Кооперативы «Парус», «Швейник», «Музыкант». Сразу за новым мостом на левом берегу Припяти порядка 700 дач. Понятное дело, кому летом до речки пару метров, у того зимой в огороде каток. Сегодня дорога между домиками в снегу утрамбована неугомонными рыбаками и обеспокоенные дачниками. Ездят проверять, добралась ли до них вода. Беспокоиться есть о чем. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, ожидаются плюсовые температуры в дневное время. Растает ли лед? Как поведет себя Припять? Ситуация неоднозначна. Сегодня уровень воды на гидрологическом посту 436 сантиметров. Опасный уровень, а таковым считается подъем воды от 500 см, уже не так-то и далеко. Кстати, такой уровень воды для январской Припяти не характерен. Он значительно больше для этого времени года. Так что остается наблюдать и гидрологам, и спасателям. Первые следят за уровнем воды, вторые фиксируют подтопленные участки. Пока их три. Два на лубнянских дачах и один в переулке Речной в районе бывшей мебельной фабрики.

Светлана Грудько. Олег Фицнер.