Команда «NRJ-Kids» девятой школы заняла второе место на республиканских соревнованиях по черлидингу

Команда «NRJ-Kids» средней школы №9 заняла второе место на республиканских соревнованиях по черлидингу. На одной из тренировок группы поддержки побывала наша съемочная группа.

Эти девочки в одинаковых костюмах пока еще малы, чтобы изучать усиленно химию и думать о карьере в сфере нефтепереработки. Родную девятую школу, шефом которой является Мозырский НПЗ, они на республиканской арене прославляют по-другому. Восьмилетняя Маргарита прекрасно садится на шпагат, крутит колесо и вместе с такими же юными «коллегами» по команде выполняет головокружительные поддержки и пирамиды. Когда на площадку выходят черлидеры «NRJ-Kids», у зрителей от восторга замирает сердце.

Воспитанницы Алены Янковской известны яркими выступлениями на городских мероприятиях и достижениями на высоком уровне. Недавно название мозырской команды вновь прогремело на престижных соревнованиях – Открытом чемпионате Беларуси по чирлидингу. «Энерджи Кидс» в номинации «Черлидинг Шоу дети» заняли второе место. Всего несколько баллов «NRJ-kids» уступили соперницам из столицы.

Самые яркие эмоции, опыт и впечатления с подобных соревнований привозят и дети.

Успех всей команды – заслуга каждого отдельного старательного ребенка. А еще – самоотверженная поддержка родителей и требовательность педагога. В ближайших планах Алены Янковской и её «Энерджи Кидс»– совершенствование мастерства и новые победы.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.