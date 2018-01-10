Каратэ СДЮШОР «Жемчужина Полесья»

Вне всяких сомнений, одним из самых популярных видов спорта на Олимпийских Играх 2020 года в Токио станет каратэ, который и зародился в этой стране, на острове Окинава. Естественно, среди участников будут и наши белорусские каратисты, завоевавшие уважение в спортивном мире своими достижениями, в том числе и в плане популяризации этого восточного единоборства. Приятно отметить, что и наш Мозырь хорошо известен, как один из центров развития каратэ, во многом, благодаря клубу «Сэйдокай» и СДЮШОР Мозырского нефтеперерабатывающего завода «Жемчужина Полесья».