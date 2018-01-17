Капризная зима наконец-то порадовала мозырян. Открытие сезона

Капризная зима наконец-то порадовала мозырских спортсменов. За окном – морозы и снегопад. А значит пришло время для открытия катка и горнолыжного спуска. Съемочная группа нашего телеканала выяснила, кто осваивает лед, и когда же запустят на гору сноубордистов.

Первые шаги на льду Дима делает достаточно уверенно. Ведь за руку его крепко держит очаровательная спутница Аня – посетитель катка со стажем. Молодые люди уверены, такой отдых – хорошее сочетание приятного с полезным. И нагрузка физическая, и настроение прекрасное.

А вот Сереже открытый каток полноценно заменяет игровую площадку. Мальчишка под присмотром бабушки старательно осваивает местную ледовую арену.

Погодные условия позволили открыть каток для посетителей в середине января. В первые дни работы его посетили сотни жителей и гостей города. В прокате коньки есть для детей в возрасте от трех лет и практически любые размеры для взрослых. Кататься можно и на своих. Но обязательно купить входной билет на лед. Цены на услуги проката в этом году значительно не повышали.

Каток на горнолыжном комплексе – единственная в своем роде официально открытая площадка. Энтузиасты заливают и коробку недалеко от бассейна. Сегодня это ледяное поле еще не готово. И любители погонять на коньках по льду спешат на замерзшее Бобровское озеро. Территория этого водоема в 5м микрорайоне уже покрыта толстым слоем льда. Тем не менее, юные хоккеисты должны назубок знать правила безопасного катания. О строжайший мерах безопасности перед выходом на лед не устают напоминать: на любом водоеме дети должны быть с родителями! Для тех, кто плавному движению коньков предпочитает стремительные горные спуски, до конца января начнет работу трасса на горнолыжном комплексе. Старт сезона сноубордов и лыж тоже затянулся из-за погодных капризов.

В ближайшие дни синоптики обещают незначительное потепление. Но, в целом, условия для зимних катаний останутся комфортными. Новички могут взять первые уроки прямо на горнолыжном комплексе. Как правило, в сезон работают два инструктора для взрослых и детей.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.