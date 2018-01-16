Как готовиться к Крещению 19 января

Традиционный Крестный ход на реку Припять состоится вечером 18 января. Священнослужители напоминают, к процессу окунания в проруби нужно подходить правильно.

Одну из главных дат христианского календаря – Крещение Господне – православный мир отметит в пятницу, 19 января. Если верить преданиям, именно в этот день крестился Иисус Христос. Поэтому уже много веков крещенскую воду верующие наделяют целебными свойствами.

Одна из главных традиций Крещения – окунание в иордань. Многие верят, окунувшись в этот день в проруби, можно запастить физическими и душевными силами на целый год. Священнослужители напоминают, к обряду следует подходить правильно.

Еще пара важных условий – верить в то, что делаешь. И не употреблять алкоголь. На воздержании от спиртного настаивают и медики. Врачи и водолазы будут дежурить у проруби на спасательной станции – единственном официальном месте для зимнего купания, — с вечера 18 января и до вечера 19-го.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.