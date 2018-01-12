Самовольное занятие земельных участков – нарушение, с которым землеустроители Мозырщины сталкиваются нередко. Грешат этим и простые граждане, понемногу относя подальше собственный забор, и юридические лица. Так, нарушение законодательства в этой части стало поводом для сноса одного из популярных до недавнего времени заведений общепита.

Кафе «Дубрава» снесли до основания. Расположенное на трассе заведение придорожного сервиса исчезло с карты Мозырщины и с лица земли. Причина – самовольное занятие земель лесного фонда. Такие радикальные меры были предприняты после многочисленных словесных и письменных предупреждений. Предписание о необходимости сноса было выписано еще около года назад.

2018 год объявлен годом наведения порядка на земле. Мозырские землеустроители намерены направить максимум усилий на то, чтобы предупреждать случаи самовольного захвата земель. В 2017 в районе выявлено 10 таких фактов, два протокола составлены на юридических лиц. В любом случае землеустроители советуют, прежде чем возводить любое строение, делать реконструкцию дома, переносить забор, необходимо уточнить границы земельного участка в землеустроительной службе. И только потом приступать к осуществлению намеченных планов. Это позволит не только сэкономить деньги, но и сберечь нервы.

Лидия Потар, Олег Фицнер, ТКМ