Итоги акции «Наши дети»

Итоги масштабной благотворительной акции «Наши дети» подвели в Мозырском районе. Красивую заключительную точку в марафоне концертов и поздравлений поставили артисты ансамбля «Палеская зорачка». Они пригласили в гости своих ровесников – подопечных детского дома и социального приюта.

Десятки праздничных мероприятий и шесть тысяч мальчишек и девчонок, которым неравнодушные взрослые подарили волшебную сказку. На Мозырщине подвели итоги благотворительного марафона. Акция «Наши дети» длилась больше месяца, начиная с 10 декабря уже прошлого года. Спектакли и цирковые выступления, елки и концерты. Одним из самых ярких событий этого праздника стал благотворительный утренник в Городском дворце культуры. Юные мозыряне посещали выступления цирковой студии «Арена» и представления драматического театра имени Мележа. Подарки от спонсоров и шефов привозили в детский дом, социальный приют, реабилитационный центр «Радуга», центр коррекционного и развивающего обучения.

Красивую точку в акции «Наши дети» поставил известный ансамбль «Палеская зорачка». В канун Старого Нового года маленькие артисты пригласили в гости подопечных детского дома и социального приюта.

Для гостей устроили экскурсию в местный музей, веселое представление и чаепитие. А еще допустили в святая святых каждого творческого коллектива – костюмерную. Там каждый желающий ребенок смог примерить концертный образ и сфотографироваться на память.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.