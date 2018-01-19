Информационная группа под руководством председателя Мозырского райисполкома Елены Павлечко встретилась с трудовым коллективом нефтеперерабатывающего завода

18 января информационная группа под руководством председателя Мозырского райисполкома встретилась с трудовым коллективом нефтеперерабатывающего завода. Предваряя общение с работниками предприятия, Елена Федоровна отметила, что такая форма взаимодействия с гражданами очень важна, ведь люди могут получить необходимую информацию из первых уст, задать интересующие вопросы, высказать предложения и пожелания, которые станут своего рода подсказкой для руководства района. В ходе встречи председатель райисполкома рассказала о социально-экономическом развитии района, показателях в промышленности и транспорте, сфере торговли и услуг, образовании, здравоохранении и культуре.