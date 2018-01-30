Эхо Великой отечественной. Мозырянке Галине Галицкой вручили награду ее отца Галицкого Филиппа

Никто не забыт, ничто не забыто. Не смотря на то, что это устойчивое выражение повторяется довольно часто, оно от этого не становиться банальным и казенным. Мозырянке Галине Галицкой вручили награду ее отца Галицкого Филиппа. Он был награжден орденом Славы 3 степени в январе 45-го, но сам орден герой так и не успел получить. Погиб в бою, когда до Великой Победы оставалось меньше месяца.

У Галины Филипповны Галицкой от отца осталась только ксерокопия похоронки. Ни фотографий, ни воспоминаний. Когда Филипп Иванович уходил на войну, она была маленькой девочкой, всего пару лет роду, самая младшая из 10 детей в семье. Об отце знает только по рассказам. Рядовой Галицкий был связным в стрелковом полку. В январе 45-го при прорыве сильно укрепленной обороны противника он первым ворвался в траншею и уничтожил 11 немецких солдат. Спустя несколько дней было принято решение наградить его орденом Славы 3 степени. Документ уже был подписан, однако орден так и не вручили. Герой Галицкий погиб в бою, когда до Великой Победы оставалось меньше месяца.

Спустя 73 года орденская книжка все же была вручена, дочери героя. В торжественной обстановке, с трогательными речами и радостью со слезами на глазах. Долгим и тернистым путем награда нашла героя. Орденская книжка, теплые воспоминания и памятные фото останутся у Галины Галицкой от этого торжественного дня, а еще мечта – побывать на могиле отца, который похоронен на одном из военных кладбищ в Западной Европе.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.