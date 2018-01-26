Душевное мероприятие накануне 43-й годовщины со дня выпуска первой продукции ОАО «Мозырский НПЗ». Проводы на пенсию

Душевное мероприятие накануне 43-й годовщины со дня выпуска первой продукции. На заслуженный отдых нефтепереработчики проводили два десятка сотрудников. И в торжественном и где-то немного строгом Хрустальном зале Дворца культуры царила теплая дружественная атмосфера. Такие встречи уже пенсионеров Мозырского нефтеперерабатывающего с руководством – одна из лучших традиций предприятия.

Не зря говорят, счастье следующих поколений обеспечено трудом предыдущих. Заводская биография этих операторов, машинистов, прибористов, технологов насчитывает десятки лет. Большую часть своей жизни они провели в заводских цехах и лабораториях. Знают всё об установках и производстве бензина и тонкостях технологических процессов.

Тезка Виктора Константиновича солидарен с коллегой. А еще – гордится, что бок о бок на производстве работал с хорошими людьми. Среди них и опытные товарищи, и перспективная талантливая молодежь.

Александра Николаевича на завод привели семейный пути. У истоков мозырской нефтепереработки стоял его отец. Продолжателем трудовой династии стал сын. Мужчина на заслуженный отдых уходит с самыми добрыми воспоминаниями.

Своя история, связанная с заводом, есть у каждого из присутствующих в этом зале. В память о лучших годах остаются благодарственное письмо, золотой значок нефтепереработчика и красивая общая фотография.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.