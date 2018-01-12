День освобождения Мозыря – значимый повод навестить тех, кто был свидетелем тех страшных лет

Помним, уважаем, ценим и заботимся. На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе к ветеранам трепетное отношение, День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков –

значимый повод, чтобы навестить тех, кто был свидетелем страшных военных лет и благодаря кому, мы сегодня живет под мирным небом.

У хаце Федара Рыгоравiча сення свята… На импровизированный концерт народного ансамбля «Залаты ўзрост» по приглашению хозяина пришли соседки. Несмотря на то, что зрителей немного, артисты выкладываются на полную.

Яркий концерт – это подарок к очередной годовщине освобождения Мозыря от немецко-фашистских захватчиков. Народные мотивы трогают зрителей за душу – ностальгия по молодости, а в нынешней размеренной жизни – яркое событие.

Федор Григорьевич Жудро в прошлом году отметил юбилей –

90 лет. Когда началась война, он был подростком. В лихие годы трудился в тылу, в армию призвали в 45, после прослужил 8 лет на территории Западной Европы.

Еще один почетный зритель на концерте – Юрий Владимирович Бабанов. Уроженец Ленинграда, в 41 ему было всего 4, в осажденном немцами городе семья держалась год. А вот воспоминания пронес через всю жизнь. Бомбежки, смерти, холод и голод. Юрий Владимиров в Мозыре оказался благодаря работе на Мозырском нефтеперерабатывающем. Прошел путь от механика до заместителя главного инженера. Забота о своих ветеранах для завода – это, можно сказать, дело чести.

День освобождения Мозыря – это особая дата, второй день рождения, общий, один на всех, как та Великая Победа. Это тоже праздник со слезами на глазах, в который вспоминают, скорбят и одновременно радуются. Особо трепетно звучат пожелания из уст тех, кто видел, участвовал, выжил и победил.

Виктория Синицкая, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов.