День освобождения Мозыря. 74 года под мирным небом. Митинг

В Мозыре отметили 74-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Несколько поколений жителей традиционно собрались на Кургане Славы. Школьники и студенты, ветераны и боевые офицеры, представители предприятий и организаций, районная администрация и духовенство. Уроки истории в канун 14 января не вспоминают. Ведь они – такие страшные и жестокие, — никогда не забываются.

Из того самого доблестного поколения победителей сегодня на Кургане Славы – единицы. Те, кто помнит долгие годы оккупации. Из 18 тысяч довоенного населения Мозыря до минут освобождения дожили чуть больше 4,5 тысяч.

Большинство из этих люди с гвоздиками в руках – потомки тех, кто в послевоенные годы восстанавливал промышленность, налаживал работу транспорта и связи, возводил жилье, больницы и школы. Минутой молчания собравшиеся почтили память героев, отдавших жизнь за Победу. К мемориалу традиционно возложили цветы.

Организаторы памятного митинга в этом году подготовили интересный сюрприз. Свою доблесть, смелость и мастерство продемонстрировало новое поколение защитников Родины. Показательное выступление бойцов Мозырского пограничного отряда подтвердило, с такими «охранниками» за безопасность государственной границы можно не беспокоиться.

Уроки военного времени навсегда останутся с нами. До тех пор, пока каждый будет помнить подвиг героев Великой Отечественной и чтить память людей, победивших фашизм.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.