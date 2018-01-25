День науки в МГПУ

День белорусской науки отметили в Мозырском государственном педагогическом университете. На масштабное мероприятие пригласили научный состав. Лучших из лучших поощрили благодарственными письмами и грамотами.

В последнее воскресенье января профессиональный праздник – День белорусской науки, — отметят люди, которые делают реальностью самые фантастические идеи и воплощают в жизнь смелые идеи. Научный потенциал Мозырщины сосредоточен в педагогическом университете имени Шамякина.

Развитию и поддержке научных исследований в университете уделяется пристальное внимание. Имидж научного сообщества МГПУ формируется, в том числе, через учебники. По пособиям авторства университетских ученых занимаются школьники, студенты. А также тренируются профессиональные спортсмены.

В большой аудитории накануне праздника собрался цвет научного сообщества университета. В награду за плодотворный труд – благодарственные письма, грамоты, цветы и, конечно, несмолкаемые аплодисменты.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.