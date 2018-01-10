Бывший военнослужащий, поэт Анатолий Волков презентовал новый сборник стихов под названием «Любовь моя, Беларусь»

Оригинальным и душевным подарком для мозырян стала новая книга поэта Анатолия Волкова. Сборник своих стихов и новелл бывший военнослужащий презентовал в кругу почитателей творчества и настоящих верных друзей – сослуживцев из 33-й гвардейской Свирской Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского ракетной дивизии.

О том, как складываются судьбы женщин – жен военных, Анатолий Васильевич знает не понаслышке. И все время рядом была его верная спутница жизни. Службе в армии он посвятил 28 лет. Таким образом, признаваясь в любви к Родине делом. Сегодня признания звучат словесные – в стихотворной форме. И сам сборник называется «Любовь моя, Беларусь». Новая книга Анатолия Волкова содержит самые большие произведения автора. Все они – очень личные. Каждая строчка о любви – к Родине, к армии, к женщине, ко всем мозырянам. Читать рекомендуется всем.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер.