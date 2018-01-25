Автономный пожарный извещатель – бытовой прибор, который спасает жизни. Сколько он стоит, где продается и как правильно его устанавливать?

В магазине №2 МТК «Полесье» на бульваре Дружбы пожарные извещатели есть в наличии. В продаже имеются и батарейки к ним. Хотя элемент питания идет в комплекте с прибором. По словам продавцов извещатели – товар ходовой. Гарантия на него 2 года, возвратов практически не бывает. Конечно, при условии регулярной замены питания. Извещатели продаются в большинстве хозяйственных магазинов и отделов. На Шоссейной, в торговом павильоне районной организации добровольного пожарного общества, прибор отличается и внешне, и по цене. Здесь его стоимость около 12 рублей. По словам сотрудников, в большинстве случаев нарекания бывают на элементы питания. Чтобы прибор работал корректно, лучше всего приобрести хорошую алкалиновую батарейку. Кроме этого, установить АПИ нужно по всем правилам.

С начала двухтысячных годов автономные пожарные извещатели стали устанавливать в новостройках. В идеале АПИ крепится на потолок, но если в квартире потолки натяжные, прибор можно закрепить и на стене.

Это фотографии пожара, который произошел несколько дней назад на ул. Нефтестроителей. Возгорание произошло ночью. В квартире погиб человек. Мужчина просто спал. Как и в большинстве подобных трагедий, в доме не было пожарного извещателя.

Лидия Потар, Юрий Горобец.