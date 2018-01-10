Архиерейская елка — 2018

Сотни прихожан со всего региона собрала Архиеерейская елка. Мероприятие традиционно прошло в дни Рождественских праздников в большом концертном зале Дворца культуры нефтепереработчиков.

Несмотря на масштаб мероприятия, и количество гостей, атмосфера в этом зале царила умиротворенная и душевная. Благотворительная Архиерейская елка в дни празднования Рождества Христова традиционно собирает семьи прихожан со всего региона. Во Дворец культуры нефтепереработчиков 8 января съехались дети священнослужителей, дети с ограниченными возможностями, дети из многодетных и малообеспеченных семей. Поздравляли, в первую очередь, концертом. В нем органично сочетались номера светские, в исполнении известных местных артистов, и номера духовные – от солистов церковных хоров. Организатором и идейным вдохновителем большого благотворительного мероприятия в Мозыре является Туровская епархия. Поздравить детей и их родителей пришел Владыка Леонид. Теплые слова собравшиеся услышали и от главы районной администрации. Маленькие гости праздника, конечно же, получили подарки. И еще раз, уже вместе со взрослыми, задумались о Рождестве Христовом и его глубоком значении.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов.