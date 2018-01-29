43 вопроса к 43-летию нефтеперерабатывающего завода. Кубок по «Что? Где? Когда?» разыграли члены клуба интеллектуальных игр мозырского нефтегиганта.

Праздничные и торжественные мероприятия ко Дню рождения МНПЗ разнообразили интеллектуальным соревнованием. Десять команд – представителей самых разных цехов и структурных подразделений, — сошлись в одном поединке, чтобы определить обладателя переходящего Кубка по игре «Что? Где? Когда?».

Поломать голову заводским эрудитам пришлось над сорока тремя вопросами. Ровно по количеству лет, со дня выпуска первой продукции на нефтеперерабатывающем заводе. Но о тонкостях производства бензинов в этот вечер не говорили. Вспоминали отплытие Титаника и королевские хижины. Демонстрировали знания в области литературы, музыки, истории, спорта, географии.

Владимир Борисович и его коллеги по команде в прошлом году на Кубке одержали уверенную победу. На нынешнем состязании тоже числились в фаворитах. Но, все же, уступили сильным соперникам – сборной заводоуправления. В следующий раз обладателя престижной награды определят ровно через год.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.