4 школа Калинковичей отметила 100 летний юбилей. Все эти годы здесь учили, учили и еще раз учили, с каждым годом все громче заявляя о себе. Десятки тысяч часов плодотворной работы, тысячи учеников, сотни учителей, опыт и знания тысяч людей. Как итог – сегодня 4 школа успешное учебное заведение с огромным потенциалом, сильной учебной базой и выпускниками, которые живут в разных точках земного шара.