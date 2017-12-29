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Рубрика: Новости

Зимний праздник с жарким акцентом. Учащиеся областного лицея поменяли формат новогодних мероприятий и представили колоритный спектакль по мотивам восточных сказок

29 декабря 2017, 16:41

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