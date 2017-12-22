Жители бульвара Юности возмущены тем, что остались без пешеходной дорожки

Жители бульвара Юности едва смирились с неудобствами в связи с прокладкой теплотрассы, как вдруг на пути чуть не возникла новая преграда. Вот эта пешеходная дорожка, которая сегодня скрыта под снегом, попала в зону строительства. На этой неделе здесь вкопали столбы. Если бы на них появился забор, ходить жителям пришлось бы по газону или дороге. Люди забили тревогу. Звонок поступил и на горячую линию Телеканала. За разъяснениями мы обратились в отдел архитектуры и строительства Мозырского райисполкома. В тот же день с застройщиком связались, столбы перенесли на два метра в сторону, пешеходную дорожку освободили. Что касается объекта строительства, то рядом с домом № 40 по бульвару Юности будет построен магазин. Супермаркет торговой сети «Алми» станет первым магазином этой розничной сети в Мозыре. В республике их около 50-ти. Примерный срок строительства – 8 месяцев.