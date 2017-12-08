Здание бывшего вытрезвителя продано

Вытрезвитель свою функцию не выполнял уже несколько лет. Упразднили, здание пустовало и его выставили на торги. Объект ушел с молотка после ожесточенных торгов — стартовая цена выросла более чем в 140 раз. Таким образом, фонд «Гомельоблимущество» продал крупное здание в Мозыре. Когда-то строение с гаражами принадлежало органам внутренних дел. Расположено практически в центре города, является памятником архитектуры местного значения. Начальная цена здания на торгах составляла всего одну базовую. Обязательными условиями аукциона были осуществление победителем предпринимательской деятельности в течение трех лет и запрет на отчуждение объекта до выполнения всех условий договора купли-продажи. И хотя в итоге цена объекта значительно возросла, собственнику придется выполнить все взятые в рамках сделки обязательства в полном объеме. По информации, вытрезвитель превратится в объект торговли.