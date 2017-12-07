Задержали с марихуаной

Сразу два жителя Мозыря попали в поле зрения оперативников за хранение опасного наркотического вещества – марихуаны.

Отработку местности оперативники мозырского наркоконтроля вели возле популярного места отдыха молодежи – развлекательного комплекса в центре города. И задержали здесь в ноябре сразу двух хранителей дурмана. 32-летний мужчина марихуану от посторонних глаз пытался спрятать в жестяной банке. Второму задержанному всего 22. Но молодой возраст от ответственности перед законом его не спасет. Мозырянин не учится и не работает, к уголовной ответственности ранее не привлекался. В момент неожиданной встречи с милиционерами находился в компании своего друга

Время до суда молодой человек проведет в камере следственного изолятора. Ему, как и его товарищу, за хранение наркотиков грозит до пяти лет лишения свободы.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер