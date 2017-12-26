Ярмарка Дедов Морозов – традиционный подарок мозырянам от Дворца культуры нефтепереработчиков. Десятое, юбилейное мероприятие получилось ярким и красочным.

25 декабря в Мозыре началось с проливного, далеко не зимнего дождя. Погода могла если не сорвать, то изрядно подпортить десятую юбилейную ярмарку Дедов Морозов. Чудо, а может и волшебство: к полудню тучи рассеялись и даже выглянуло солнце. На площадке возле Дворца культуры нефтепереработчиков в назначенный час собрались десятки мозырян, маленьких и взрослых, чтобы посмотреть на соревнование главных новогодних персонажей. Деды Морозы и Снегурочки презентовали свою пару, отвечали на каверзные вопросы ведущих, пели, танцевали, отгадывали загадки, колдовали и волшебничали, всячески развлекали зрителей. Почему в декабре лужи и когда будет снег? С таким вопросом обратилась съемочная группа «Телеканала «Мозырь» к тем, кто за это в ответе.

12-летняя Валерия на нынешнем конкурсе самая юная внучка Деда Мороза, почетную и приятную миссию выполняет второй год подряд.

До Нового 2018 года остаются считанные дни. Народное поверье гласит, как новый встретишь, так его и проведешь. Рекомендации от главных праздничных персонажей.

Ярмарка Дедов Морозов традиционно превращается в массовое городское гулянье. Все, кто приходит на праздник, получают порцию позитива и заряжаются настроением на предстоящие праздники.

Новый год – самый волшебный и добрый праздник. Это ожидание чуда, надежда на лучшее, вера в то, что все плохое останется позади.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ