Холода близко, а печь не работает. Инвалид первой группы просит помощи

Холода близко, а печь не работает. В редакции «Телеканала» раздался тревожный звонок. Инвалид первой группы Алексей Викторович попросил корреспондентов о помощи в решении сложного бытового вопроса.

Зима на пороге, а печь не работает. Алексей Викторович Женжевский живет на Пхове в частном доме. С самого начала холодов он отапливает комнату с помощью обогревателя. Месяц назад при попытке разжечь огонь в печи, дым пошел прямо в дом. Хотя еще весной печку ремонтировали. Алексей Викторович инвалид первой группы, в этой ситуации чувствует себя еще более беспомощным. Времени до настоящих морозов практически нет, нет и никакой надежды.

Накануне прихода съемочной группы в доме в очередной раз побывала смотровая комиссия. Проблему взяли на контроль. Алексей Викторович готов заплатить за работу. Правда сумма, которую ему называют, звучит для него пугающе.

Коммунальники говорят, печника в штате ЖЭУ нет. Да и заниматься частными домами не обязаны. Но, видя безвыходность ситуации, помочь все же попытаются. В ближайшее время к Алексею Женжевскому отправят специалиста, который попробует решить проблему. Не исключено, что печь нужно будет ремонтировать основательно. Мы будем следить за развитием ситуации.

Лидия Потар, Олег Фицнер.