Второй этап республиканской олимпиады по учебным предметам состоялся в Мозыре.

В средней школе № 16 собрались лучшие языковеды – белорусоведы, французы и немцы, а так же ребята, которые соревновались в знаниях и умениях по техническому и обслуживающему труду.

Республиканская олимпиада проводится ежегодно по 17 учебным предметам в 4 этапа. Первый — на уровне школ — уже состоялся. Второй этап — районный. Именно здесь выяснится, кто отправится защищать Мозырщину на областном этапе.

Торжественная церемония открытия олимпиады по белорусскому языку и литературе, общественному и техническому труду, а так же по французскому и немецкому языкам состоялась на базе 16 школы. В этом году во втором этапе республиканской олимпиады приняли участие более 1000 школьников со всего района.

Интеллектуальное состязание – это своеобразный отбор талантов. Заметить одаренного ребенка и подготовить его к олимпиаде – это вопрос, порой, даже не одного года. В тени победы талантливого ученика – всегда скромная фигура не менее талантливого педагога.

Победители уже определены. На третьем областном этапе республиканской олимпиады Мозырщину будут представлять обладатели дипломов первой и второй степени. Состязания интеллектуалов состоятся на зимних каникулах.

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Юрий Горобец