Впервые за пределами областного центра. Лучшую медицинскую сестру Гомельской области выбирали в Мозырском медицинском колледже

Лучшую медицинскую сестру Гомельской области впервые выбирали в Мозырском медицинском колледже. Участницам предстояло не только проявить свои профессиональные качества, но и актерское мастерство.

Пациенты Жанны Лаворенко еще не способны позаботиться о себе и, конечно же, не могут пожаловаться на свое самочувствие, но именно им больше всего необходимо чувствовать теплоту человеческих рук и заботу. Творческий номер мозырянки посвящен первым минутам жизни и уже поэтому едва ли кого-то мог оставить равнодушным. Конкурентками Жанны за звание лучшей медсестры Гомельской области стали 20 представительниц самой нужной профессии. Им предстояло ответить на теоретические вопросы и практические задания по оказанию неотложной помощи. Впрочем, настоящего профессионала отличает и умение находить выход из самой непростой ситуация. Интригу конкурса подогревало творческое испытание. Впервые за пределами областного центра. В прошлые годы лучших медицинских сестер определяли в Гомельском медицинском колледже.С этого года конкурс стал выездным. Организаторы признаются, долго не выбирали, какому учреждению поручить организацию мероприятия. Профессиональный праздник областного масштаба . Где еще можно узнать секреты мастерства, как не у лучших работников большинства медицинских учреждений области. Для студентов колледжа это еще одна возможность подтянуть свои знания. Лучшей медицинской сестрой компетентное жюри признало ЖаннуЛаворенко, медицинскую сестру Мозырского родильного дома. Именно ей предстоит представить область на республиканском этапе конкурса. Второе место досталось Ольге Седуновой, медсестре Гомельской областной детской клинической больницы.

Вячеслав Приписнов.