Вокальная группа «ЧИСТЫЙ ГОЛОС». Концерт в Мозыре

В последний день уходящей осени город посетила вокальная группа «Чистый голос» со своей новой музыкальной программой. Концерт прошел при полном аншлаге на сцене городского Дворца культуры.

Квинтет «Чистый голос» существует не первый год. За плечами группы не одна сотня выступлений, как на провинциальных сценах страны, так и на престижных концертных площадках далекого и не очень зарубежья. Репертуар коллектива не богат собственной дискографией, за четверть века было выпущено только три альбома, один из которых спродюсирован русской православной церковью. Мозырским слушателям на суд была предложена совершенно новая программа, состоящая как из проверенных хитов коллектива, так и новых песен готовящихся для записи в виде новой пластинки. Вокальные партии артистов поражали слух, будоражили сознание и вызывали неподдельную гамму возвышенных чувств. Два тенора, два баритона и один бас, как пять ручьев горной реки, то сливались в один звучный голос, как в грозу, то расходились на разные созвучия, как в летний зной. Публика слушала с упоением артистов, хватала каждую ноту и не обращала внимания на хромую акустику зала. Песни квинтета преисполнены помимо модной ныне духовно-патриотической лирики еще и любовной. Зрительницы в зале, а их было большинство, вначале шоу сильно скромничали и комплексовали при попытке артистов хоть немного позаигрывать. Но первые слова признания в любви растопили сердца. Концерт был бы не полным, если бы не был приурочен к событию или дате. Уже через месяц грядут новогодние праздники и пожелания от любимых артистов самый лучший подарок для благодарного слушателя.

Евгений Степанов, Виктор Цырулик , Вероника Шепелевич, Юрий Горобец.