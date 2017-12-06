С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

В рамках проекта «Я вижу» проблемы со зрением выявлены у каждого третьего сельского школьника

6 декабря 2017, 17:15

С начала года окулисты обследовали около 12 тысяч ребят в Гомельской области. Мобильные бригады офтальмологов будут работать до конца декабря по инициативе Белорусского детского фонда. Специалисты обследовали сельских ребят в 14-ти районах области. Врачи проверяли зрение у школьников на нескольких аппаратах. При выявлении нарушений выдавали рекомендации, рецепты на медикаменты и очки, а в самых серьезных случаях — направления на углубленную диагностику, консервативное и оперативное лечение в областные и республиканские центры. Проблемы со зрением выявились у 35% осмотренных школьников. При этом у 40% детей проблемы диагностированы впервые. Проект «Я вижу!» реализуется на Гомельщине при поддержке Министерства здравоохранения Беларуси и облисполкома. Его цель — организовать своевременную диагностику зрения детям, проживающим в сельской местности, сделать офтальмологическую помощь более доступной. В Белорусском детском фонде отметили, что реализация проекта будет продолжена в следующем году. Все расходы на работу выездных офтальмологических бригад оплачиваются за счет средств, собранных компанией velcom во время традиционной благотворительной рождественской инициативы «Делать добро так просто».

comments powered by HyperComments
Комментарии (RSS)
«
»