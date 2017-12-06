В рамках проекта «Я вижу» проблемы со зрением выявлены у каждого третьего сельского школьника

С начала года окулисты обследовали около 12 тысяч ребят в Гомельской области. Мобильные бригады офтальмологов будут работать до конца декабря по инициативе Белорусского детского фонда. Специалисты обследовали сельских ребят в 14-ти районах области. Врачи проверяли зрение у школьников на нескольких аппаратах. При выявлении нарушений выдавали рекомендации, рецепты на медикаменты и очки, а в самых серьезных случаях — направления на углубленную диагностику, консервативное и оперативное лечение в областные и республиканские центры. Проблемы со зрением выявились у 35% осмотренных школьников. При этом у 40% детей проблемы диагностированы впервые. Проект «Я вижу!» реализуется на Гомельщине при поддержке Министерства здравоохранения Беларуси и облисполкома. Его цель — организовать своевременную диагностику зрения детям, проживающим в сельской местности, сделать офтальмологическую помощь более доступной. В Белорусском детском фонде отметили, что реализация проекта будет продолжена в следующем году. Все расходы на работу выездных офтальмологических бригад оплачиваются за счет средств, собранных компанией velcom во время традиционной благотворительной рождественской инициативы «Делать добро так просто».