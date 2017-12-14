В мозырском городском автобусе произошла драка. На глазах кондуктора и пассажиров двое парней избили ранее незнакомого мужчину

Дело было вечером, делать было нечего. Двое молодых выпивших мозырян решили разнообразить скучную поездку в общественном транспорте. Они вначале словесно пристали к незнакомому мужчине, а после от слов перешли к делу, без причины стали его бить. Двое одного. На глазах кондуктора и пассажиров. На остановке Курган Славы мужчина вышел с ними из автобуса, а потом резко вскочил обратно. Двери закрылись, хулиганы остались на улице. Приехав на Примостовую, потерпевший вызвал милицию. Подозреваемых задержали, один из них ранее судим за хулиганство. Следователи разыскивают очевидцев драки. Если вам что-либо известно, просьба позвонить по телефонам 21-47-40, 8-033-652-25-67.