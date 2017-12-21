В Мозыре жестоко избили супружескую пару. Муж с женой провожали гостей. БМВ, промчавшийся мимо, окатил грязью компанию. Они активно стали жестикулировать невнимательному водителю, на что он развернулся, на эмоциях выскочил из машины и стал угрожать съездить за подмогой, чтобы проучить. Пешие участники перепалки думали, что на этом конфликт исчерпан, но водитель БМВ решил по-иному. Проводив гостей, семья возвращалась обратно. Возле ресторана их внезапно осветили автомобильные фары, из БМВ выскочили трое парней и стали наносить многочисленные удары мужчине. Женщина попыталась его защитить мужа, в ответ получила кулаком в глаз. Потерпевшая утверждает, что на некоторое время потеряла сознание. Когда очнулась, то ее супруга, лежащего на асфальте, пинали трое агрессивных незнакомцев. После хулиганы сели обратно в БМВ и уехали. Путем следственно-оперативных действий вычислили подозреваемых. Трое задержанных местные жители. Двое из них ранее судимы. Самому младшему из агрессивной компании 20, самому взрослому 24.