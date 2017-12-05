В Мозыре водитель микроавтобуса сбил пенсионерку. Пожилая женщина с переломом бедра доставлена в больницу

2 декабря, в субботу, около 6 вечера в переулке Коллективный, в районе конечной остановки общественного транспорта, 42-летний мозырянин за рулем микроавтобуса Мерседес Спринтер сбил пенсионерку. Произошло это в темное время суток на освещенном участке дороги. Водитель хотел припарковать свою машину, совершал маневр «поворот налево» и не заметил пожилую женщину-пешехода. 74-летняя пострадавшая с переломом бедра находиться в больнице. По факту наезда на мозырянку, следователи проводят проверку, по результатам которой будет решаться вопрос, возбуждать уголовное дело или же нет.