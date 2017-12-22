В Мозыре провел прием граждан по личным вопросам провел помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко

В Мозырепровел прием граждан по личным вопросам провел помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. На прием записалось более десятка человек, жители всего региона.

На прием граждан по личным вопросам, который проводил помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, записалось более десятка человек. Большинство – мозыряне, приехали также и жители соседних Калинковичей, и Гомельского района, и даже из Минска. Столичный предприниматель взаимовыгодно сотрудничал с Хойникским ремонтным заводом. Предприятие переживает непростые времена. Отношения между частником и заводом испортила задолженность, несмотря на это предприниматель стремиться продолжить экономическую дружбу. За поддержкой и пришел на прием к помощнику Президента. Ответ один – поначалу рассчитаться, если не деньгами, то товаром, а уже после приступать к работе. Поддержка производственной инициативы гарантируется, ведь все это дивиденды в республиканскую экономику. Все же большинство, кто записался на прием, пришли рассказать о личном, о наболевшем. Обманул друг, с которым пытались построить бизнес, а теперь вернуть деньги проблематично из-за слабой доказательной базы, с родной сестрой возник конфликт из-за наследства – родительского дома, также жаловались на действия правоохранительных органов, строительных организаций, землеустроительных служб, жилищно-коммунального хозяйства. Все обращения были документально зафиксированы, все они без внимания не останутся, заверил помощник Президента.