В Мозыре продолжается карантин по бешенству. Ветеринары предлагают мозырянам бесплатно вакцинировать своих домашних питомцев.

Карантин по бешенству в Мозыре объявили с 14 ноября, спустя несколько дней после того, как от зубов бешеной лисы пострадали 9 человек. Люди безотлагательно обратились за медицинской помощью, а вот сколько животных пострадало от лисы, сказать невозможно. Те районы, где был замечен бешеный зверь, попали под наблюдение. Это территория улиц Советская, Промышленная, Пролетарская и Нежнова. Ситуацию здесь будут отслеживать в течение 2 месяцев. Ветеринары настоятельно рекомендуют всем мозырянам вакцинировать своих домашних питомцев. Тем более сделать это можно абсолютно бесплатно. Объявления об этом появились на многих домах, в районах особого контроля.

Вакцинация домашних питомцев – залог их здоровья, а так же гарантия безопасности для хозяина. Прививать ветеринары рекомендуют даже тех животных, которые практически не выходят из дома. В то же время по их наблюдениям, прислушивается к рекомендациям примерно половина владельцев.

Лидия Потар, Юрий Горобец.