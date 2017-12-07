В Мозыре компания мужчин деревянной битой избила парня, с которым до этого вместе пили. Потерпевший в тяжелом состоянии в больнице

В один из ноябрьских вечеров возле многоэтажки по бульвару Дружбы компания из трех мужчин повстречала знакомую даму, вместе с ней был спутник – мозырянин, 1984 года рождения. Решили вместе скоротать время, загрузились в микроавтобус одного из мужчин и отправились к нему домой, чтобы продолжить. После банкета вновь вернулись в родной район. Приехали, припарковались. Вдруг ни с того ни с сего в машине начал разгораться конфликт. Новоявленного знакомого обвинили в том, что он, потеряв координацию от спиртного, повредил автомобиль. Один из зачинщиков ссоры достал деревянную биту и стал наносить многочисленные удары. Бил один человек или несколько, сейчас выясняют следователи. Женщина хотела помешать экзекуции над своим знакомым, однако ее грубо вытолкнули из микроавтобуса. Оказавшись на свободе, она вызвала милицию. Стражи порядка задержали всех участников конфликта прямо на месте преступления. На данный момент потерпевший мозырянин с переломом черепа в крайне тяжелом состоянии находится в больнице.