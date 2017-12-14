В крови 34-летнего мозырянина, который спровоцировал 17 ноября лобовое столкновение в районе Кургана Славы, обнаружен алкоголь

Без малого 4 промилле алкоголя обнаружено в крови водителя, который вечером 17 ноября в районе Кургана Славы выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ситроеном. Тогда в аварии пострадали все, кто находился в транспортных средствах. В крайне тяжелом состоянии были доставлены в больницу 34-летний виновник ДТП и его мать. Они по-прежнему находятся в медучреждении. Для справки, согласно таблице степеней алкогольной интоксикации, 3, 99 промилле – это тяжелое алкогольное отравление, содержание в крови более 5 промилле алкоголя может привести к смерти.