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Рубрика: Новости

В крови 34-летнего мозырянина, который спровоцировал 17 ноября лобовое столкновение в районе Кургана Славы, обнаружен алкоголь

14 декабря 2017, 17:40

Без малого 4 промилле алкоголя обнаружено в крови водителя, который вечером 17 ноября в районе Кургана Славы выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ситроеном. Тогда в аварии пострадали все, кто находился в транспортных средствах. В крайне тяжелом состоянии были доставлены в больницу 34-летний виновник ДТП и его мать. Они по-прежнему находятся в медучреждении. Для справки, согласно таблице степеней алкогольной интоксикации, 3, 99 промилле – это тяжелое алкогольное отравление, содержание в крови более 5 промилле алкоголя может привести к смерти.

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