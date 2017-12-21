В Криничном благоустроили родник и дали ему имя

Криничный получил свое название из-за десятка родников, которые бьют из-под земли на берегу Припяти. А история Криничного тесно связана со строительством гиганта нефтехимии – Мозырского нефтереперабатывающего завода и переносом на это новое место двух крупных деревень – Михалок и Кустовницы. Деревни исчезли, напоминанием об одной из них теперь будет служить вот этот родник. Местные жители о нем знали всегда, чистейшая вода буквально вырывается из земли и даже в самые сильные морозы не замерзает. Теперь у источника появилось имя – «Кустовница», крыша над головой и покровители. Шефство над ним взяли работники Мозырского подземного хранилища газа. Родник благоустроили, теперь спуститься к воде можно по дубовым ступенькам. Местные жители подтверждают, хотя здешняя вода и не нуждалась в рекламе, набрать ее порой было проблематично.

Последний штрих – памятная табличка. Рабочие, которые занимались обустройством, говорят, что результатом своих трудов остались довольны. Информационная табличка отражает состояние здешней воды. По всем показателям, источник признан одним из самых чистых в районе. Не только самая чистая, но и освещенная. Источник освятили по всем канонам православной церкви.

Первыми водой запаслись местные жители. С благодарностью к природе и к тем, кто привел родник в достойный вид.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ