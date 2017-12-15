Уникальный музей современной военной техники под открытым небом, которые находится на Кургане Славы, на этой неделе пополнился двумя новыми экспонатами – самоходной артиллеристской установкой и противотанковой пушкой. Подробности далее.
Курган Славы – сейчас одно из самых популярных мест в городе. Сюда приходят целыми семьями не только в знаковые праздники, но и по выходным, и по будням. Все потому, что здесь расположился уникальный музей военной техники под открытым небом. Кстати, большинство экспонатов и сейчас находится на вооружении белорусской армии. Первым, в сентябре 2016, появился боевой танк Т-80, с течением времени коллекция стала расширяться. Десантный бронетранспортер, боевая машина пехоты. На этой неделей два новых экспоната пополнили военную экспозицию. 122 миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Нона» и противотанковая пушка «Рапира».
По задумке организаторов, экспозиция военной техники – это непросто демонстрация оружия, силы и мощи. Представленные экспонаты должны вызывать патриотизм, чувство уважения к Родине и вооруженным силам. Для маленьких мозырян это должно быть дополнительным стимулом, агитацией за службу в армии.
На данный момент на Аллее Славы находится 4 военных экспоната. Но это не предел. В январе появится еще один. Какой? пока военная тайна. Торжественное открытие своеобразной военной галереи пройдет 14 января, в День освобождения Мозыря от немецко-фашистских захватчиков, эту дату еще негласно называют вторым днем рождения города.
Виктория Синицкая, Юрий Горобец.
Уникальный музей современной военной техники под открытым небом, которые находится на Кургане Славы, пополнился новыми экспонатами
Уникальный музей современной военной техники под открытым небом, которые находится на Кургане Славы, на этой неделе пополнился двумя новыми экспонатами – самоходной артиллеристской установкой и противотанковой пушкой. Подробности далее.