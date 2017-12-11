«Техноград» представляет. Открытие мойки самообслуживания

На улице Коммунальной открылась автомойка по системе самообслуживания. Первый официальный день работы отметили хорошей акцией, и каждый желающий смог помыть свой автомобиль бесплатно.

«БМВ» своего мужа мозырянка Юлия ласково называет «наша ласточка». С такой же теплотой относится к внешнему виду автомобиля. И, ловко управляясь с оборудованием, самостоятельно наводит блеск и красоту. Семейная пара попала в число первых клиентов мойки самообслуживания «Техноград».

В очереди на Коммунальной субботнее утро коротали десятки машин и их владельцы. Наипопулярнейший в Европе способ мойки автомобилей постепенно приживается и в Мозыре. Те, кто не доверяет никому уход за своим «железным конем», может помыть его самостоятельно, потратив минимум времени и денежных средств.

Не смотря на свою высокотехнологиченость, оборудование на мойке самообслуживания очень простое в использовании. И справиться с ним могут даже новички. Программу, с которой желает работать, каждый водитель выбирает самостоятельно.

Оплачивают автовладельцы не услугу мойки, а время пребывания. Таким образом, конечный расход зависит от вашей личной расторопности. В день открытия каждый желающий мог протестировать новый сервис бесплатно. И при таких заманчивых условиях Юля со своей задачей справилась качественно, а главное – быстро. Еще раз напомним, автомойка самоосблуживания «Техноград» расположена на улице Коммунальная, 19б (за молокозаводом) и работает круглосуточно. Для постоянных клиентов владельцы обещают скидки и бонусные акции.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.