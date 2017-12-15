Ребенок мерзнет в саду. Температура в группе не соответствует нормативам. Такой звонок поступил на горячую линию телеканала. Двадцать шестой мозырский сад работает с 1977 года. На его счету сотни тысяч выпускников и ни одного капитального ремонта. В одном из угловых помещений сегодня располагается младшая группа. Как только столбик термометра на улице пополз к нулю, температура в игровой и спальне тоже начала стремительно снижаться. Родители забили тревогу.

Малыши мерзнут и болеют. По словам родителей, две группы порой соединяют в одну из-за недостатка воспитанников.

Письмо с просьбой разобраться и решить проблему родители направили в отдел образования. В детский сад оперативно выехала инженерная группа во главе с заместителем начальника.

В момент проведения съемок термометр вигровой уверено держался на 21 градусе. Примерно такая же температура в спальне. Правда, батареи в группе едва теплятся. Замеры показывают их температура сегодня примерно 37 градусов. На улице плюс пять, батареи в режиме протапливания. Родители переживают, что в мороз в группе будет значительно холоднее.

Такая ситуация в детском саду повторяется из года в год. Огромные деревянные окна давно требуют замены, стены нуждаются в утеплении. Однако желаемое не всегда удается выполнить. Виной всему – отсутствие финансов.

Ситуацию в данной конкретной группе теперь будут держать под контролем. В том числе и сами родители. Градус в помещении удалось немного повысить. Соответственно градус общения сторон немного понизился.

Лидия Потар, Олег Фицнер, ТКМ