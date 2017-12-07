Танцевальный вечер для людей с ограниченными возможностями

Показать свои таланты, найти друзей и интересно провести свободное время. Удовлетворить такие потребности сегодня могут и люди с ограниченными возможностями. Помочь им в этом призваны танцевальные вечера, которые периодически проходят в развлекательном клубе «55». Очередное мероприятие было приурочено к Международному Дню инвалидов.

Их танцевальные движения иногда сумбурны и не складны и едва могут похвастаться сложностью техники исполнения, а чистота голоса уходит на второй план перед эмоциональностью, которую им порой сложно сдержать в себе. На этом вечере Александр Гуменюк в своем традиционном амплуа. В его исполнении звучат популярные песни, которые и призваны создать праздничное настроение. Этот танцевальный вечер в развлекательном клубе 55 легко перерастает в концерт самодеятельности, который в последний месяц года не может обойтись без подведения итогов. Здесь привычная процедура вручения грамот говорит о нечто большем, чем об успехах – чувствовать свою необходимость. Стать волонтером Красного Креста иногда это сродни маленькому подвигу. Впрочем, подвигом может стать любая помощь. Три часа позитивного настроения, улыбок, танцевальных номеров и занимательных конкурсов. Многие их участники, без сомнения, найдут здесь дружбу, эмоциональную поддержку, а также яркий пример того, как можно справиться со всеми трудностями.

Вячеслав Приписнов