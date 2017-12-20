Суд Калинковичского района вынес приговор мозырянину, который в мае сбил двух сотрудников МЧС

Суд Калинковичского района признал 48-летнего мозырянина виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть человека и причинение тяжких телесных повреждений. В мае этого года водитель за рулем «Сеата» сбил двух сотрудников МЧС, когда они тушили загоревшийся на трассе грузовик. Один из спасателей погиб, второй получил тяжелые травмы. Итог резонансного уголовного дела огласили в суде. Виновнику аварии присудили два с половиной года лишения свободы в условиях поселения, лишение права заниматься определенной деятельностью, то есть управлять автомобилем сроком на 5 лет, а также выплатить 20 тысяч рублей выжившему сотруднику МЧС и 50 тысяч рублей семье погибшего – вдове и двухлетнему сыну. Еще перед оглашением приговора обвиняемый признал вину и попросил прощение. 48-летний вдовец сейчас воспитывает двух детей, младшей девочке 4 года. Приговор в законную силу еще не вступил. Сторона защиты намерена обжаловать приговор.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.