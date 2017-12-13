Суд Калинковичского района приступил к рассмотрению дела по обвинению мозырянина, который в мае этого года, сбил двух сотрудников МЧС

13 декабря суд Калинковичского района приступил к рассмотрению дела по обвинению 48-летнего мозырянина, который в мае этого года, управляя автомобилем «Сеат», сбил двух сотрудников МЧС. Трагедия произошла возле деревни Ситня. В момент аварии спасатели выполняли свои служебные обязанности – ликвидировали возгорание грузового автомобиля. Один из них –

Дмитрий Брусницын. По словам молодого человека, он вышел на проезжую часть, после этого очнулся уже в больнице. Там Дмитрий узнал о том, что его коллега погиб. Ему было всего 25 лет.

Спустя полгода после аварии Дмитрий опирается на трость. После ДТП медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом со смещением. Молодой человек и вдова погибшего сотрудника МЧС на суде выступают в качестве потерпевших. Первое заседание уже состоялось. Суду предстоит поставить точку в резонансном уголовном деле.