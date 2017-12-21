Строители подводят итоги года. В 2017 построено 827 квартир

Строители подводят итоги года. С их помощью в 2017 жилфонд Мозыря увеличился еще на 64 тысячи метров квадратных. Большая их часть – это квартиры в многоэтажках. 20 с половиной тысяч метров квадратных – индивидуальные жилые дома. Годовое задание выполнено и перевыполнено.

Построено 827 квартир, 54 из них – для многодетных семей. Прогрессивными темпами идет строительство на условиях долевого участия. И хотя мозыряне уже не ночуют у стен УКСа, как это было несколько лет назад, спрос на коммерческое жилье есть, а он, как известно, рождает предложение.

Долевое жилье строится теперь и для нуждающихся. В дополнение к действующей системе льготного кредитования жилищного строительства заработал новый вид государственной поддержки – государственные адресные субсидии. Они предоставляются на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным гражданами в любом коммерческом банке, а многодетным и молодым семьям и детям-сиротам также на погашение части основного долга по таким кредитам. С привлечением льготных кредитов, по госзаказу, построено 36 тысяч метров квадратных жилья. На 2018 планов тоже громада. В районе горбольницы недалеко от станции скорой помощи будет построена первая очередь 160-квартирного дома. Под снос пойдет часть домов в Бобрах. Симметрично двум уже имеющимся, там построят еще два дома. Введут в эксплуатацию дом напротив «Истпала». Достроят два арендных дома в районе 16 школы и напротив школы № 9.

Стоимость метра на сегодняшний день дифференцированная. Для состоящих на учете – 660 рублей, коммерческая цена – до 850 рублей за 1 квадратный метр.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ