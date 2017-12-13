Социальный спектакль учеников 11 школы

Уникальную в своем роде постановку представили ученики 11-й школы. Зрителями социального спектакля на острую тему – наркомания в подростковой среде, — стали представители школьных администраций всего района.

Минимальное количество декораций, черные костюмы и динамичная музыка. Случайному зрителю, заглянувшему в школьный актовый зал, могло показаться, что здесь выступает взрослый коллектив с постановкой на серьезную тему. Однако о недетской теме – наркомания и ее последствия – говорили старшеклассники. Социальный спектакль ученики 11й школы демонстрировали второй раз за месяц. Премьера состоялась в начале декабря.

В основе сюжета – вымышленные истории школьников, которые все-таки попали в сети наркотического дьявола. Но, как в любом поучительном проекте, герои нашли выход из сложной ситуации. Запутавшимся подросткам помогали друзья и близкие люди. А вжиться в образ самим артистам помогла слаженная работа и поддержка всей творческой команды.

Среди зрителей в зале на этот раз оказалось много взрослых. Ближе познакомиться с нестандартной формой работы 11й школы собрались директора и их заместители других городских учреждений образования. Такими проблемами, как наркомания, алкоголизм и подростковая преступность, сегодня озабочены многие. И опыт этой школы показал, говорить о них можно и нужно на языке, понятном подрастающему поколению.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Юрий Горобец.