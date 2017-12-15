Силовой жим Мозырского нефтеперерабатывающего завода

Уже по традиции в преддверие новогодних праздников СТК «Старт» Мозырского нефтеперерабатывающего завода становится местом проведения ярчайших спортивных турниров. Недавно в этом спортивно-техническом клубе прошло состязание любителей настольного тенниса, после чего мастера силовых игр заняли «Старт», чтобы провести свой тур по классическому и многоповторному жиму штанги лёжа.